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فن

هاني شاكر يكشف لـ صدى البلد سبب عدم قدرته على منع حفلات محمد رمضان

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:22 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف
أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنه غير قادر على منع محمد رمضان، من إحياء الحفلات الغنائية وذلك لعدة أسباب.

وقال لـ "صدى البلد": "محمد رمضان، شخص نقابي، وأنا لا أستطيع أن أمنعه، ولكن لا بد من توضيح بعض النقاط التي قد لا يفهمها البعض، أولًا مشكلة الملابس التي يرتديها رمضان، في حفلاته الغنائية ليست مشكلة نقابة المهن الموسيقية، ثانيًا الكلام الذي يغنيه أيضًا ليس من اختصاص النقابة بل هو من اختصاص المصنفات الفنية".

وأشار هاني شاكر، إنه سيكون هنالك اجتماع قريبًا مع المسؤولين عن هذه الأمور لمناقشة تلك الأزمات التي تغضب الجمهور ووضع حدً لها.
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