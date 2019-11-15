ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الطقس السيئ .. الثلوج تتسبب في أزمة لـ10 آلاف أسرة في النمسا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
تسبب هطول الثلوج الكثيفة على عدة ولايات نمساوية في قطع معظم الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء ووقوع حوادث مختلفة أسفرت عن إصابات متفاوتة وإلحاق خسائر مادية فادحة في ولايات "سالزبورج"، "شتاير مارك"، "النمسا العليا"، و"تيرول".

ونقلت تقارير إعلامية عن تقارير جهات الانقاذ والدفاع المدني قولها إنه حدث انقطاع التيار الكهربي عن نحو 10 آلاف أسرة بعدة ولايات، وأكثر من 700 منزل في مدينة "شتولتسالبا" بولاية "شتاير مارك"، وانقطاع مستشفى المدينة عن العالم الخارجي بسبب غلق الطرق نتيجة لسقوط الثلوج التي تسببت في حصار نحو 900 مريض وموظف داخل المستشفى.

وأفادت الشرطة بأن أجهزة الدفاع المدني في الولايات المختلفة تبذل جهودًا كبيرة لرفع الأشجار المتساقطة وإعادة فتح الطرق الرئيسة الأكثر أهمية، وأكدت أن استمرار غلق العديد من الطرق الرئيسية في خمس ولايات، الأمر الذي أدى إلى وقف الدراسة في عدة مدن نمساوية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

21 قتيلا و8. 2 مليار دولار .. خسائر الكوارث الطبيعية في الصين خلال أكتوبر

ترشيحاتنا

الزيارة التي قضت على الأميرة ديانا

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 15 - 11 - 2019 .. فيديو

هاني شاكر يكشف لـ صدى البلد سبب عدم قدرته على منع حفلات محمد رمضان

4 جنيهات زيادة للجرام .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019

التموين تتجه نحو تطبيق الدعم النقدي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور