الطقس السيئ .. الثلوج تتسبب في أزمة لـ10 آلاف أسرة في النمسا

تسبب هطول الثلوج الكثيفة على عدة ولايات نمساوية في قطع معظم الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء ووقوع حوادث مختلفة أسفرت عن إصابات متفاوتة وإلحاق خسائر مادية فادحة في ولايات "سالزبورج"، "شتاير مارك"، "النمسا العليا"، و"تيرول".



ونقلت تقارير إعلامية عن تقارير جهات الانقاذ والدفاع المدني قولها إنه حدث انقطاع التيار الكهربي عن نحو 10 آلاف أسرة بعدة ولايات، وأكثر من 700 منزل في مدينة "شتولتسالبا" بولاية "شتاير مارك"، وانقطاع مستشفى المدينة عن العالم الخارجي بسبب غلق الطرق نتيجة لسقوط الثلوج التي تسببت في حصار نحو 900 مريض وموظف داخل المستشفى.



وأفادت الشرطة بأن أجهزة الدفاع المدني في الولايات المختلفة تبذل جهودًا كبيرة لرفع الأشجار المتساقطة وإعادة فتح الطرق الرئيسة الأكثر أهمية، وأكدت أن استمرار غلق العديد من الطرق الرئيسية في خمس ولايات، الأمر الذي أدى إلى وقف الدراسة في عدة مدن نمساوية.

