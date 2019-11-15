بعد يوم من طرحها .. بناقصه لـ مصطفى حجاج تتجاوز الربع مليون مشاهدة

حققت أغنية الفنان مصطفى حجاج "بناقصه" نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ الربع مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناه الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية :"بناقصه .. أصلي مش ناقصه .. ده حتى مشاعري ليه نقصوا .. ده حيطلّع عقد نقصه .. عليا و ليه ..عرفته وكنت مش عارفُه .. عيوبه بانوا واتعرفوا .. ما شوفتش حد من طرفُه .. بيشكر فيه .. وكان لازم .. وقبل ما نبتدي حكاية ..اكون عامل حسابي لصدمة ونهاية .. واحرص منه واسأل عنه ناس عرفاه .. واشوف نواياه .. مش امشي وراه على عمايا".



"بناقصه" هي سادس أغنية من ألبوم "هتزهزه"، كلمات محمود عبد الله، والحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس.