ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ الفلسفة السياسية تكشف عن طرق مواجهة الشائعات..فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت دكتورة سهير عبد السلام أستاذ الفلسفة السياسية أن الشائعات سلاح مستخدم منذ القدم في الصراعات السياسية فالشائعة هي تسريب خبر ينتمى للحقيقة جزئيا ويتم بناء باطل عليه مؤكدا انها تسير كالنار في الهشيم وتكون عواقبها وخيمة إذا لم يتم التأكد من تلك الشائعة.

وأضافت  أستاذ الفلسفة السياسية أن لوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لها خطورة كبيرة لأن المتلقي يكون متفاعل معها مشيرة إلى أن الشائعة المنظمة أخطر لإنها تؤثر على الرأي العام تجاه قضية ليس لها أساس من الصحة ويكون لها أهداف سياسية.

وتابعت : هناك منظمات كاملة تدير الشائعات فكان قديما يتم إدارة الشائعات عن طريق وسائل الإعلام التقليدية وشرائط الفيديو والكاسيت أما الآن أصبح العالم مفتوحا عن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون لدى المواطن الوعى الكامل بما يتلقاه من معلومات وتعليم الشخص خلال مراحل التعليم ضرورة التأكد من مصداقية الخبر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هناك مدة صلاحية لأي لاعب.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

4 جنيهات زيادة للجرام .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين

رضوى الشربينى تصدم جمهورها بقرار جديد..شاهد

بنتك مرعبة.. عامل بمقهى يكتب رسالة هجومية على إيصال دفع

ايه ده...تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تعادل المنتخب أمام كينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور