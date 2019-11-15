أستاذ الفلسفة السياسية تكشف عن طرق مواجهة الشائعات..فيديو

أكدت دكتورة سهير عبد السلام أستاذ الفلسفة السياسية أن الشائعات سلاح مستخدم منذ القدم في الصراعات السياسية فالشائعة هي تسريب خبر ينتمى للحقيقة جزئيا ويتم بناء باطل عليه مؤكدا انها تسير كالنار في الهشيم وتكون عواقبها وخيمة إذا لم يتم التأكد من تلك الشائعة.



وأضافت أستاذ الفلسفة السياسية أن لوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لها خطورة كبيرة لأن المتلقي يكون متفاعل معها مشيرة إلى أن الشائعة المنظمة أخطر لإنها تؤثر على الرأي العام تجاه قضية ليس لها أساس من الصحة ويكون لها أهداف سياسية.



وتابعت : هناك منظمات كاملة تدير الشائعات فكان قديما يتم إدارة الشائعات عن طريق وسائل الإعلام التقليدية وشرائط الفيديو والكاسيت أما الآن أصبح العالم مفتوحا عن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أنه يجب أن يكون لدى المواطن الوعى الكامل بما يتلقاه من معلومات وتعليم الشخص خلال مراحل التعليم ضرورة التأكد من مصداقية الخبر.