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منوعات

بنتك مرعبة.. عامل بمقهى يكتب رسالة هجومية على إيصال دفع

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تملك الغضب من سيدة بعد أن تعرضت للتنمر هي وطفلتها في أحد الأماكن العامة المهتمة بتقديم المأكولات والمشروبات، فبينما كانت السيدة تحتسي قهوتها برفقة طفلتها في أجواء لطيفة تحولت فيما بعد لغضب شديد.

وذلك بعد أن قام أحد موظفي المقهى بوصف طفلتها البالغ من العمر عامين "مرعبًة" في إيصال دفع الحساب، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

فيما كان أمام "كيمبرلي سزي" سوى أن تنتقد نقد لاذع قهوة سوبريم في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، ووصفها بأنها "غير محترمة" بعد أن كتب العامل "طفل مرعب" على الإيصال.

وكتبت والدة الطفل على فيسبوك: "ابنتي ليست سوى مهذبة وودودة ولم تحدث فوضى في المكان"، مضيفًا:"لم ترهب أحد ولم تتعرض ولم تتسبب أبدًا في أي مشاكل، والناس الذين يعملون اليوم دائمًا ما يعلقون على مدى كونها حلوة ولطيفة ، فما هي المشكلة الحقيقية؟".

وصلت أصداء المشكلة إلى إدارة المقهى، لتقدم اعتذار شديد وتواصلت معها، وقالت الأم لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "أن المقهى كانت رائعة في الاستجابة وسرعة في العمل لمعالجة هذه القضية".
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