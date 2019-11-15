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غريب و عجيب.. رشا مجدي عن أداء المنتخب الأول

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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البهى عمرو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أداء المنتخب الوطنى الأول، أمام منتخب كينيا، فى بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021، كان سيئا وأداء غريب وعجيب.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن المنتخب لعب مباراة ضعيفة، مشيرة إلى أن الجميع فى حالة غضب بسبب أداء المنتخب الأول.

وأشادت رشا مجدي بما يقوم به المنتخب الوطنى تحت 23 سنة، فى البطولة المقامة على أرض مصر، والتي ستؤهله لكأس العالم.
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