الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لتحقيق التهدئة في غزة والحكومة الكويتية تقدم استقالتها.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

مصر تجدد التزامها الكامل بأهداف الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي

أديس أبابا تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا حول سد النهضة

عون يأمل في إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة

بيلوسي تتهم ترامب بمحاولة رشوة نظيره الأوكراني



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إشادة الأمم المتحدة بجهود مصر لتحقيق التهدئة في غزة، وتابعت مشاورات الأحزاب اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، كما اهتمت باتهام رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بمحاولة رشوة نظيره الأوكراني.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد أن مصر والأمم المتحدة عملتا جاهدتين لمنع تحول التصعيد الأخير في قطاع غزة لحرب. وطالب الجميع بـ «إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام كلٌ بدوره لمنع إراقة الدماء». وأكد على أن «الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب».



وقالت صحيفة "الاتحاد" إن مصر جددت التزامها الكامل بأهداف الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع للائتلاف الدولي لمكافحة داعش في واشنطن، عن مواصلة دعم القاهرة لكل من العراق وسوريا في مساعيهما لتحقيق الاستقرار ومعاودة بناء مؤسساتهما وإعادة تشغيل المرافق العامة في المناطق المحررة من تنظيم داعش المتشدد.



وذكرت صحيفة "الوطن" أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تستضيف اليوم اجتماعًا جديدًا لحل الخلافات حول سد النهضة، وذلك تفعيلا لاتفاق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان خلال اجتماعهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن . وأعلنت وزارة الري أن الاجتماع سيعقد على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية، وهو الأول في الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.



وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" قبول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، استقالة الحكومة التي تقدم بها في وقت سابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وأمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، باستمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور، لحين تشكيل أخرى جديدة.



ونقلت صحيفة "البيان" عن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يأمل «في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف»، يتجه الشارع الغاضب إلى المزيد من التصعيد، بحسب ناشطين في الحراك الذي أكمل شهره الأول. وقال عون إن «المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل».ورأى عون أن «التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقًا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونًا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة».



وبحسب موقع "24" الإخباري"، اتفقت الأحزاب اللبنانية على تولي الوزير السابق ورجل الأعمال اللبناني محمد الصفدي رئاسة الوزراء في لبنان، خلفًا لسعد الحريري الذي أعلن استقالته بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمستمرة حتى الأن، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. وأوردت قناة "إل بي سي" اللبنانية ووسائل إعلامية أخرى اليوم الجمعة، أن عدة أحزاب سياسية من بينها التيار الوطني الحر وحزب أمل وحزب الله اتفقوا على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة الجديدة.



وقالت "الخليج" إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان التقى، أمس الخميس، المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث. ووصف بوث اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، بأنه كان بناء، وتناول عدة ملفات يمكن أن يتعاون فيها الطرفان، مثل عملية السلام وقضايا الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في البلاد. وأكد أن أمريكا ستعمل مع بقية شركائها الدوليين لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية.



دوليًا، نقلت "الاتحاد" عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تأكيدها أن الرئيس دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة في فضيحة أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب. وقالت الديمقراطية بيلوسي، في مؤتمر صحفي، "الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات. هذه رشوة. ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة".



وأفادت "الوطن" بأن رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك حذر بريطانيا بأن نفوذها الدولي سيتراجع بعد بريكست، وبأنها لن تكون قادرة على منافسة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وقال توسك إن مؤيدي بريكست واهمون إن اعتقدوا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعيد لبلادهم نفوذها على الساحة الدولية، معتبرا أن بريكست يشكل “النهاية الحقيقية للإمبراطورية البريطانية”.