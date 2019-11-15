الرئيس السوري: تقييمنا الإيجابي للاتفاق مع تركيا سببه روسيا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في لقاء مع وسائل إعلام روسية، إن التقييم السوري الإيجابي للاتفاق بين روسيا وتركيا، ليس، ليس انطلاقا من الثقة بالطرف التركي، بل لأن دخول روسيا على الموضوع له جوانب إيجابية؛ لأنه يلعب دورًا في سحب الذريعة أو الحجة الكردية من أجل تهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي.



وأضاف خلال حوار مع قناة قناة "روسيا 24" ووكالة روسيا سيفودنيا: إأن الإرهاب ليس له حدود، قد يكون اليوم في سوريا، وقد يكون في أقصى آسيا، أو قد يكون في أوروبا كما حصل خلال السنوات الماضية من عمليات إرهابية وقد يكون في روسيا.

