ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس السوري: تقييمنا الإيجابي للاتفاق مع تركيا سببه روسيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في لقاء مع وسائل إعلام روسية، إن التقييم السوري الإيجابي للاتفاق بين روسيا وتركيا، ليس، ليس انطلاقا من الثقة بالطرف التركي، بل لأن دخول روسيا على الموضوع له جوانب إيجابية؛ لأنه يلعب دورًا في سحب الذريعة أو الحجة الكردية من أجل تهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي.

وأضاف خلال حوار مع قناة قناة "روسيا 24" ووكالة روسيا سيفودنيا: إأن الإرهاب ليس له حدود، قد يكون اليوم في سوريا، وقد يكون في أقصى آسيا، أو قد يكون في أوروبا كما حصل خلال السنوات الماضية من عمليات إرهابية وقد يكون في روسيا.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

معرفة الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق..مقترح برلمانى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

الحمير في أزمة بسبب الركاب البدناء.. صور وفيديو لمعاناتها في اليونان

بعد تأهل مصر وغانا.. الأفضلية لجنوب إفريقيا وصراع ثلاثي على البطاقة الثانية في ختام المنافسات

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

أسعار هوندا اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. تفاصيل

المنتخب الأول السبب...عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة والمحترفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور