التحريات: عصابة الضغط العالي سرقوا قواعد برج بصحراء الكريمات دون سقوطه

أمرت نيابة الصف، بحبس عصابة سرقة أبراج الضغط العالي بعد استيلائهم على قواعد حديدية لبرج تابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار يحيي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أنه تم الكشف عن الجريمة عقب تلقي بلاغ من محامي الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأنه خلال المرور الدوري على أبراج الضغط العالي تبين تعرض برج الضغط العالي بصحراء الكريمات والواصل بين محطة توليد الكهرباء بالكريمات ومحطة توزيع الكهرباء في بني سويف، لقص قواعده الأربعة دون سقوطه أرضا أو انقطاع اسلاك الضغط العالي التي يحملها.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث من ضباط مباحث الجيزة بالتنسيق مع مباحث الأمن العام والكهرباء والأمن الوطني لكشف غموض وملابسات الواقعة وبيان ما اذا كان الحادث سياسيا ام جنائيا.



وأسفرت التحريات وجهود البحث عن استبعاد الشبهة السياسية وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 عناصر جنائية مقيمين دير الميمون أطفيح، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تقطيعه وبيعه خردة وأنهم لم يستكملوا جريمتهم بسبب عدم سقوط البرج وعدم قطع اسلاك الضغط العالي وخشية تعرضهم للصعق كهربائيا.



وأرشد المتهمون عن القواعد الحديدية والصاروخ الذي استخدموه في التقطيع والتروسيكل الذي نقلوا به الحديد.