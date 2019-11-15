جامعة القاهرة في أسبوع.. فوز طالبة برئاسة الاتحاد لأول مرة.. الخشت يوجه العمداء بالتعامل مع التسمية الدقيقة لمتلازمة داون.. وتجديد 3 شهادات الأيزو في الجودة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

د. الخشت:

* مركز تنمية القدرات من أهم مراكز التدريب في مصر

*الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم

*العملية الانتخابية في جامعة القاهرة ديمقراطية



أنهت جامعة القاهرة، فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، حيث فازت الطالبة دالين محمد خليل بكلية الإعلام بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، وحصولها على 25 صوتا، والطالب مصطفى محمد شريف، بكلية التخطيط العمراني بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.



وكان نحو 3 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، و4 طلاب ترشحوا لمنصب نائب رئيس الاتحاد خلال فعاليات المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية التي تجرى اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الانتخابات الطلابية في جامعة القاهرة، هذا العام، تتم في إطار من الحياد والشفافية والنزاهة التامة، وتقدم نموذجا مختلفا للانتخابات الطلابية من عدة جوانب، ومن أهمها المظاهر الحضارية للمنافسة، حيث لم يتم السماع عن أي مشاحنات أو انحياز لأي مجموعة من الطلاب، مشيرًا إلى أن كل أبناء الجامعة هم أبناء التيار الوطني العام، ومؤكدا أن الجامعة ضد العرقية والطائفية والتحيز.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من ضمن المظاهر الحضارية التي اتسمت بها الانتخابات الطلابية، وجود 20 كلية بالجامعة منها 9 كليات تمت بها انتخابات حتى النهاية، وباقي الكليات تم بها الفوز بالتزكية، وهو ما يمثل أحد أشكال الديموقراطية الانتخابية، لافتًا إلى أن التعيين لم يحدث إلا في كليتين فقط بسبب عدم اكتمال النصاب.



وأكد الدكتور الخشت، أن العملية الانتخابية في جامعة القاهرة عملية ديمقراطية شفافة تقوم على الحياد وتؤكد التوجه السياسي للدولة المصرية في تصعيد الشباب ومشاركتهم في كل الفعاليات، وتأهيلهم للمساهمة في النهوض بالوطن وفي عملية التنمية المستدامة.



من جهة أخرى،وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد والقيادات الإدارية العليا بالجامعة، بالإلتزام بالتعامل مع التسمية العلمية الدقيقة لمتلازمة داون Down syndrome والتي تطلق على الأشخاص الذين لديهم هذه الطفرة في أعراض متشابهة ويشتركون فيها، مشددًا على رفع ما دون ذلك من أي مقرر أو مكاتبة أو محادثة.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة، وتقدير وزير التعليم العالي ا . د خالد عبد الغفار و رئيس الجامعة الشخصي لهؤلاء الأشخاص أصحاب القدرات المتميزة.



ورفض الدكتور محمد الخشت، إطلاق أو تداول مصطلح المنغولي Mengolism أو الطفل المنغولي، على أصحاب متلازمة داون، مؤكدًا أن التسمية العلمية الدقيقة هي متلازمة داون Down syndrome نسبة إلى العالم "جون لنجد داون".



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ذلك يأتي في ضوء ملاحظة الاستخدام الشائع والخاطئ وغير الدقيق الذي يتم تسمية هؤلاء الأشخاص به، واستجابة لمطالب الطلاب بعدم إطلاق البله المنغولي على أصحاب متلازمة داون.



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تجديد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 3 شهادات لأنظمة الجودة من شركة SGS العالمية المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة دوليًا، وهي شهادات في جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر نوفمبر.



وقال الدكتور الخشت: إن مركز تنمية القدرات من أهم مراكز التدريب في مصر، ويقوم على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لرؤية الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب.



من جانبه، أوضح الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة أن المركز متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.