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تكنولوجيا

عدها بنفسك.. Instagram يخفي ميزة عدد الإعجابات للجميع.. تفاصيل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:00 م
Instagram
Instagram
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شيماء عبد المنعم
بدأ موقع مشاركة الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام "Instagram"، في توسعة نطاق اختبار ميزتها الجديدة الخاصة بإخفاء عدد الإعجابات بالنسبة للمتابعين باستثناء صاحب المنشور، لتشمل مستخدميها في جميع أنحاء العالم بعد أن بدأت خلال الأيام الماضية اختبارها مع بعض المستخدمين في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع "TechCrunch" التقني، أصبحت ميزة إخفاء الإعجابات على منصة إنستجرام متاحة لدى عدد من مستخدمي الخدمة في جميع أنحاء العالم، والتي تعد جزءًا من خطة الشبكة الاجتماعية للتقليل من الشعور بالمنافسة على الخدمة، نظرًا لأن المستخدمين لن يقارنوا عدد الإعجابات الخاصة بالأصدقاء الأكثر شهرة أو صناع المحتوى.

وبدأت الشركة المالكة لانستجرام اختبار ميزة إخفاء عدد الإعجابات في شهر أبريل الماضي في كندا، لتضيف بعد ذلك دولًا أخرى في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك إيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والبرازيل، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكانت "فيسبوك" قد بدأت إخفاء عدد الإعجابات أيضًا في أستراليا في شهر سبتمبر الماضي.

وقال إنستجرام الأسبوع الماضي: "إنه يعمل على توسيع نطاق اختبار الميزة ليشمل بعض مستخدميها في الولايات المتحدة"، وأوضح إنستجرام في تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر، فإن ردود الفعل على الميزة الجديدة إيجابية، لكنها مستمرة في الاختبار لأنها تغيير أساسي في التطبيق.

ويهدف موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بهذه من خلال هذه أن يكون تطبيقه مكانًا يشعر الناس فيه بالراحة للتعبير عن أنفسهم وليس للمنافسة، ويمكنهم التركيز على الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركونها بدلًا من عدد الإعجابات التي يحصلون عليها، ولا يزال بإمكان المستخدمين رؤية من الذي أعجب بمشاركاتهم من خلال النقر على قائمة المعجبين Likers، ولكنهم لن يروا العدد الكلي للإعجابات في أي مكان، وسيتعين عليهم عدها بأنفسهم يدويًا لمعرفة العدد.

وأوضح "Adam Mosseri"، الرئيس التنفيذي لإنستجرام الأسبوع الماضي، قائلًا: "سنتخذ القرارات التي قد تضر بالعمل التجاري إذا ساعدت الناس في رفاههم وصحتهم، وتحقيقًا لهذه الغاية ستقوم المنصة الأسبوع المقبل بتوسيع نطاق اختبار إخفاء ميزة عدد الإعجابات".

ويثير ذلك التوسع مخاوف من أن الاختبار قد يؤذي المؤثرين ومنشئي المحتوى، خاصةً بعد أن وجدت دراسة أجرتها HypeAuditor أن العديد منهم من مستويات مختلفة من الشعبية خسروا 3% إلى 15% من إعجاباتهم في البلدان التي أخفت فيها إنستجرام عدد الإعجابات.
عدها بنفسك.. Instagram يخفي ميزة عدد الإعجابات للجميع.. تفاصيل
عدها بنفسك.. Instagram يخفي ميزة عدد الإعجابات للجميع.. تفاصيل
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