الفاصوليا تسجل 7 جنيهات للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-11-2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-11-2019 بسوق الجملة بالعبور.



وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.25 و 4.5 جنيه، البطاطس بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 4 و5 جنيهات، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.



وتراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ،القلقاس بين 4 و7 جنيهات.



فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه ، البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا ،اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.



وبلغت أسعار الجوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه ، الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه ،الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.