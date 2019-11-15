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رياضة

إيطاليا في نزهة أمام البوسنة بـ تصفيات يورو 2020

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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محمد السعيد
يحل منتخب إيطاليا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن المجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

ويدخل منتخب إيطاليا المباراة بدون أي ضغوط بعد أن ضمن رسميا التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب البوسنة والهرسك في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، للحفاظ على أماله الضعيفة في الصعود.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع بـ10 نقاط.

وتقام اليوم ايضا العديد من المباريات في تصفيات يورو 2020، حيث يواجه منتخب إسبانيا نظيره مالطة، رومانيا مع السويد، سويسرا مع جورجيا، النرويج مع جزر فاروه، أرمينيا مع اليونان، فنلندا مع ليشتنشتاين.
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