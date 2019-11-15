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رياضة

لاعبو الأهلي راحة من التدريبات اليوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة اليوم على أن يستأنف الفريق مرانه غدا لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء غد وفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفني للفريق والتي تشتمل أيضا على خوض تجربة ودية أمام الاتصالات يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الفريق قد خاض مرانه أمس وأشتمل على جانب بدني وفني وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني عن اللاعبين.
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