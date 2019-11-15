الإسكان: محطات التحلية بدأ إنشاؤها من الألفية الجديدة

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن محطات التحلية التي تقوم بها الدولة، بدأت من بداية الألفية الجديدة، موضحًا أن الدولة بدأت بعمل محطات تستوعب 2000 متر مكعب فى اليوم الواحد.



وأضاف معاون وزير الإسكان خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن تلك المحطات كانت تغذي المناطق الحدودية فقط، وتلك المحطات كانت تجريبية.



وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث فى 2014 عن تنويع مصادر المياه، ولذلك تم العمل على إنشاء محطات تحلية بمساحات أكبر.



وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن نصيب مصر من مياه النيل ثابتة منذ بناء سد النهضة، ولكن هناك زيادة سكانية ولذلك تم عمل محطات التحلية.

