ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان: محطات التحلية بدأ إنشاؤها من الألفية الجديدة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
محطات التحلية
محطات التحلية
Advertisements
البهى عمرو
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن محطات التحلية التي تقوم بها الدولة، بدأت من بداية الألفية الجديدة، موضحًا أن الدولة بدأت بعمل محطات تستوعب 2000 متر مكعب فى اليوم الواحد.

وأضاف معاون وزير الإسكان خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن تلك المحطات كانت تغذي المناطق الحدودية فقط، وتلك المحطات كانت تجريبية.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث فى 2014 عن تنويع مصادر المياه، ولذلك تم العمل على إنشاء محطات تحلية بمساحات أكبر.

وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن نصيب مصر من مياه النيل ثابتة منذ بناء سد النهضة، ولكن هناك زيادة سكانية ولذلك تم عمل محطات التحلية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر تتوسع فى تحلية مياه البحر.. 12 محطة تحلية واليسر بالغردقة الاكبر والتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه بانتاج٨٠ الف متر مكعب /يوم

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

محمد الصفدي ..حكاية زوج وزيرة في حكومة الحريري مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

التحريات: عصابة الضغط العالي سرقوا قواعد برج بصحراء الكريمات دون سقوطه

من ياسمين صبري لـ درة وأحلام .. أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع

شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور