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حوادث

سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كميات كبيرة من الإستروكس فى شبرا الخيمة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الاستروكس المخدر قبل قيامهم بترويج المضبوطات على عملائهم بمنطقة قسم ثانى شبرا الخيمة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "محمود س و" عاطل ومقيم الوحدة العربية – دائرة القسم وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 160 جرام ومبلغ 230 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وضبط "احمد م ح" عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 250 جراما ومبلغ 670 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض "مطوه" وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "حسام ا م" عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 190 جراما ومبلغ 220 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار و"محمد ط م" عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 120 جراما ومبلغ 450 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.
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