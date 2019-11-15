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أخبار العالم

الصين تطالب بريطانيا بالتحقيق في الاعتداء على مسؤولة بحكومة هونج كونج

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
السفارة الصينية لدى
السفارة الصينية لدى المملكة المتحدة
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ا ش ا
أدانت السفارة الصينية لدى المملكة المتحدة بشدة الاعتداء الذي تعرضت له مسؤولة بحكومة هونج كونج في لندن، وأعربت عن استيائها الشديد إزاء الحادث.

وحثت السفارة الصينية - في بيان نقلته قناة (يورونيوز) الأوروبية - الشرطة البريطانية على إجراء تحقيق شامل في الحادث وتعزيز الأمن لموظفيها ومؤسساتها في المملكة المتحدة.

وكان متظاهرون قد دخلوا في مشادة مع وزيرة العدل في هونج كونج تيريزا تشنغ التي تعرضت "لأذي جسدي خطير"، وذلك بحسب بيان أصدرته حكومة هونج كونج دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

من جهته، قال مكتب هونج كونج بوزارة الخارجية الصينية - في بيان منفصل اليوم - إنه قدم احتجاجا شديدا للقنصلية البريطانية في هونج كونج.
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