معاون وزير الإسكان: الدولة تتجه للتوسع فى محطات تحلية المياه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الدولة تشهد طفرة اقتصادية وتنموية كبيرة، والمشروعات التى تتم تحتاج لتنويع مصادر المياه.



وأضاف معاون وزير الإسكان خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن المياه المحلاة تعني أننا نقوم بعمل محطة بجوار البحار ونخرج المياه مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن الدولة تتجه للتوسع فى محطات تحلية المياه.



وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن، تلك المياه تكون خالية من الملح، وأن وزارة الصحة لا تسمح بإدخال أي نقطة مياه إلا بعد أخذ عينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، موضحا أن المياه المحلاة من البحر تختلف اختلاف طفيف في الطعم عن المياه العادية.

