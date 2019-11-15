اليماني: المنتخب الأول خيب الآمال.. وأداء الأولمبي رسالة قوية.. فيديو

قال محمد اليماني، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن منتخب مصر الأول ظهر أمس بشكل سيئ وكانت النتيجة المخيبة للأمال بالتعادل مع لمنتخب الكيني، مؤكدا أن المنتخب لم يؤدي المطلوب منه خلال المباراه واستهان بالمنافس.



وأضاف لاعب منتخب مصر السابق خلال وجوده ضيفا ببرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «dmc» أن عدم تواجد محمد صلاح أثر على قوة المنتخب المصري، مشيرا إلى أن المنتخب الكينى أدى مباراة جيدة وكان ندا للمنتخب المصري خلال المبارة والشناوي أنقذ مصر من أكثر من هجمة.



وتابع اليماني، أن المنتخب لم يكن له شكل واضح فى الملعب أو جمل تكتيكية تؤكد أن المنتخب سيفوز بالمباراة.



وعلى النقيض أثنى لاعب منتخب مصر السابق على أداء المنتخب الأوليمبي، قائلا إن العزيمة والإصرار على الفوز والتي يؤدي بها المنتخب قد غطت على بعض الأخطاء فجميع من شارك مميز وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة بالفوز في الثلاث مباريات هي رسالة للمنتخبات القادمة بأن مصر ستنافس بقوة على اللقب والتأهل لأوليمبياد طوكيو.