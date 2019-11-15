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أخبار العالم

وزير العدل العراقي يتعهد بالعمل على بناء منظومة لحقوق الإنسان

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
وزير العدل العراقي
وزير العدل العراقي فاروق أمين الشواني
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ا ش ا
تعهد وزير العدل العراقي فاروق أمين الشواني، بالعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة المواطن العراقي.

وقالت وزارة العدل العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن وفدا عراقيا برئاسة وزير العدل فاروق أمين الشواني، شارك في جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة في جنيف، حيث قدم الوفد تقريرا شاملا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبكل شفافية ومصداقية وواقعية.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن العراق يؤمن بأهمية التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لبناء منظومة حقوق الإنسان وفق المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان، مؤكدا أن الحكومة ستضع في أولوياتها العمل الحثيث على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين، إضافة إلى دعم عمل منظمات المجتمع المدني المعنيين بحقوق الإنسان.

وأضاف الشواني: أن العراق سيدرس التوصيات التي سيقبلها ويضع الخطط المناسبة لتنفيذها من خلال آلية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
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