معاون وزير الإسكان: خطة طموحة لزيادة محطات تحلية المياه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن محطة تحلية مياه البحر تتكلف 5 أضعاف إنشاء المحطات السطحية العادية.



وأضاف معاون وزير الإسكان خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن التوسع العمراني والاقتصادي مرتبط بإنشاء محطات تحلية مياه البحر عالية التكلفة.



وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن، هناك 63 محطة تحلية فى شمال وجنوب سيناء، والبحر الاحمر ومطروح والعلمين الجديدة.



وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن تلك المحطات السالف ذكرها قوتهم 800 ألف متر فى اليوم، منهم طاقات أنشئت قبل 2014.



وأكد معاون وزير الإسكان أن، الدولة فى المرحلة المقبلة تسعى لوضع خطة طموحة لزيادة محطات التحلية وذلك بالتنسيق مع وزارة الري.

