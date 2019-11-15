بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

أحيت، أمس، المطربة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



تألقت شيرين عبد الوهاب فى الحفل بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان أحمر طويل بأكمام طويلة من دار الأزياء العالميةBronxandBanco ، واتسم التصميم بالقماش الستان الذى لا يحمل أى نقوش.



وبلغ سعر فستان شيرين عبد الوهاب 898 دولارا بعد الخصم، أى ما يعادل 14,529 جنيها مصريا.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.