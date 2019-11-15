بالأسماء.. اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بنين فى الزقازيق

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق عن تشكيل مجلس اتحاد الطلاب للعام الدراسي الجديد حيث فاز برئاسة الاتحاد داخل الكلية الطالب "محمد خالد فاروق" وفاز الطالب "السمح جمال الدين بمنصب نائب رئيس الاتحاد.



وحصل موقع "صدي البلد" علي تشكيل المجلس والذي جاء كالآتى..رئيس الاتحاد "محمد خالد فاروق" ونائب رئيس الاتحاد

"السمح جمال الدين محمد" لجنة الأسر الأمين " مدحت نعمان عبد الحميد" الأمين المساعد "أحمد بسيونى" لجنة الجوالة ففاز بها الأمين "حمزه إبراهيم قورة محمد"الأمين المساعد "زياد الدين تامر حلمى" اللجنة الرياضية فاز بها الأمين" محمد تامر فؤاد"الأمين المساعد "أحمد حامد ".



أما اللجنة الاجتماعية ففاز بها الأمين "محمد عبدالرحمن محمد" الأمين المساعد "محمد مغازى" واللجنة الفنية فاز بها الأمين "أحمد سامى شبانة" الأمين المساعد "إبراهيم قضاوى" واللجنة الثقافية فاز بها الأمين "سعيد حسام الدين حلمى" الأمين المساعد صهيب محمد يوسف" واللجنة العلمية فاز بها الأمين "محمد أشرف محمد" والأمين المساعد "محمد حازم عبدالحميد".





