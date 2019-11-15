طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة

طاجن فراخ بالجبنة من الأطباق الرئيسية الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير طاجن فراخ بالجبنة
4 صدور دجاج
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم
1 كوب فلفل احمر جوليان
خل بلسمك
ريحان مجفف
رشة ريحان مجفف
نصف كوب جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل
طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة
* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة
* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة
* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم
* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا
* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا
* تدخل الفرن 10 دقائق.
مقادير طاجن فراخ بالجبنة
4 صدور دجاج
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم
1 كوب فلفل احمر جوليان
خل بلسمك
ريحان مجفف
رشة ريحان مجفف
نصف كوب جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل
طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة
* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة
* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة
* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم
* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا
* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا
* تدخل الفرن 10 دقائق.