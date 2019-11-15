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طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:12 م
طريقة عمل طاجن فراخ
طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة
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هاجر هانئ
طاجن فراخ بالجبنة من الأطباق الرئيسية الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير طاجن فراخ بالجبنة
4 صدور دجاج
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم
1 كوب فلفل احمر جوليان
خل بلسمك
ريحان مجفف
رشة ريحان مجفف
نصف كوب جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل

طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة
* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة
* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة
* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم
* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا
* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا
* تدخل الفرن 10 دقائق.
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