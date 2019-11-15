مش أي جزمة .. اكتشف مواصفات الحذاء الصحي لمصابي السكر

قال الدكتور يحيى غانم، أستاذ أمراض السكر بجامعة الإسكندرية، إن الإنسان المصاحب بمرض السكري عليه أن يهتم بصحة جسده جيدا حتى لا يصاب بأي مضاعفات خصوصا القدم فمن المعروف أن مرضى السكري يصابون بالقدم السكري.



وأضاف يحيي غانم في تصريحات على هامش احتفالية طب الإسكندرية باليوم العالمي للسكر، أن أهم واول خطوة للوقاية من القدم السكري هي اختيار نوعية الحذاء بشكل صحيح حيث إنه يجب أن يكون الحذاء بمواصفات خاصة تحمي القدم الصدمات وفي نفس الوقت مريحة ومصنوعة من خامات جيدة.



وأوضح أن حذاء مريض السكر يجب أن يكون مغلقا " ليس شبشب أو صندل" أن تكون الجزمة عريضة من الإمام، طرية وناعمة من الداخل بالنسبة للنساء الابتعاد عن الكعب العالي.



وأكد علي أهمية ارتداء مريض السكري شراب مصنوع من القطن يتم تغييره مرتين في اليوم مع ضرورة غسل القدم جيدا وتجفيفها بشدة قبل ارتداء الشراب واستخدام مستحضرات التجميل المخصصة للعناية بالقدم في حال حدوث أي التهابات، وبذلك يستطيع المريض حماية جسده من القدم السكري.

