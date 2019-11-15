ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مفتقدة الثقة.. دينا أبو زيد: الفلاتر وعمليات التجميل تؤكد أن المرأة محبطة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:29 م
دكتورة دينا أبو زيد
دكتورة دينا أبو زيد أستاذة بقسم علوم الاتصال والاعلام
Advertisements
أمل مجدي
قالت دكتورة دينا أبو زيد أستاذة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، إن الأكثر تعرض للانتقاد على السوشيال ميديا على الشكل والمظهر هى المرأة وليس الرجل ، لافتة أن الرجال تعمل بنظرية دوامة الصمت بأن يهاجموها بكثرة فتضطر لالتزام الصمت .

وأضافت خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للمرأة للإعلاميين للتوعية بقضايا العنف ضد المرأة أن الصور التى تقوم المرأة بتحميلها تتعرض للانتقاد وهجوم خاصة إذا كانت من الفنانات .

وتابعت أن الشخصيات المعروفة على السوشيال ولهم عدد من المتابعين الذين يستخدموا المظهر الخارجي يقعوا أحيانًا فى أخطاء فى حق المرأة لجذب الأنظار وزيادة المتابعين.

وأشارت إلى أنه يمكن على السوشيال نشر الصور للغير بدون استئذان والتلاعب وتركيب الصور ، والفتيات أصبحت تهتم بالشكل المثالى فتقوم بتغيير الصور عن طريق الفلاتر لتكون أجمل وهذا يؤكد أن الثقة بالنفس تراجعت فانتشرت عمليات التجميل .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"قومى المرأة" يشرك الإعلاميين في مناقشة "دور الإعلام في مناهضة العنف"

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

بعد شو دينا الشربيني.. متى يتوقف الفنانون عن إهانة المصورين ..فيديو

دينا أبو زيد: السوشيال ميديا يمكنها تقديم دعم كبير للمرأة

ترشيحاتنا

استمرار مياه الفيضانات بساحة سان ماركو بإيطاليا.. شاهد

عمرو يوسف مطلوب على جوجل بسبب كندة علوش .. تفاصيل

الأسد: تصريحات تركيا بإعادة 3 ملايين لاجئ إلى سوريا «خدعة»

تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقناة الناقلة

مي سليم تنتقد شخصيتها بسبب مسلسل حواديت الشانزليزيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير