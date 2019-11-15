مفتقدة الثقة.. دينا أبو زيد: الفلاتر وعمليات التجميل تؤكد أن المرأة محبطة

قالت دكتورة دينا أبو زيد أستاذة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، إن الأكثر تعرض للانتقاد على السوشيال ميديا على الشكل والمظهر هى المرأة وليس الرجل ، لافتة أن الرجال تعمل بنظرية دوامة الصمت بأن يهاجموها بكثرة فتضطر لالتزام الصمت .
وأضافت خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للمرأة للإعلاميين للتوعية بقضايا العنف ضد المرأة أن الصور التى تقوم المرأة بتحميلها تتعرض للانتقاد وهجوم خاصة إذا كانت من الفنانات .
وتابعت أن الشخصيات المعروفة على السوشيال ولهم عدد من المتابعين الذين يستخدموا المظهر الخارجي يقعوا أحيانًا فى أخطاء فى حق المرأة لجذب الأنظار وزيادة المتابعين.
وأشارت إلى أنه يمكن على السوشيال نشر الصور للغير بدون استئذان والتلاعب وتركيب الصور ، والفتيات أصبحت تهتم بالشكل المثالى فتقوم بتغيير الصور عن طريق الفلاتر لتكون أجمل وهذا يؤكد أن الثقة بالنفس تراجعت فانتشرت عمليات التجميل .