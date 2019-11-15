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تعليم

ننشر نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق.. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:08 م
أنتخابات اتحادات
أنتخابات اتحادات الطلبة
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محمد الطحاوي
أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية عن نتيجة انتخابات اتحادات الطلبة والتي أجريت يوم الخميس الماضي الموافق 7 نوفمبر والتي كان يتنافس عليها 962 طالب وطالبة بجميع اللجان بواقع 531 طالبا و 431 طالبة بمختلف كليات الجامعة.

وفاز الطالب"محمد جودة محمد عبده" بمنصب رئيس أتحاد طلاب الجامعة وفاز الطالب "محمد علاء شاهين" بمنصب نائب رئيس أتحاد طلاب الجامعة.

فيما جاء تشكيل مجلس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق كما يلي..نشاط الأسر فاز بمنصب الأمين الطالب" باسم رفيق عبد الستار" والأمين المساعد الطالب "بسمة أحمد عبد العذيز" ،النشاط الأجتماعي والرحلات فاز بمنصب الأمين الطالب"أحمد أشرف محمد" والأمين المساعد "عبد الله عماد "،النشاط الرياضي فاز بمنصب الأمين الطالبة "مريم محمد فهمي" والأمين المساعد الطالب "محمود رضا حسن".

أما بالنسبة للنشاط الثقافي والاعلامي ففاز بمنصب الأمين الطالب"محمد علي أحمد" والامين المساعد "فاطمة الزهراء عبد الحكيم" ،النشاط الفني ففاز بمنصب الأمين "نورهان محمد سليمان" والأمين المساعد "أسراء محمد عبد الحكيم" ،نشاط الجوالة ففاز بمنصب الأمين الطالب "عبد العذيز علي فرج " والأمين المساعد "أحمد عبد الله" ،النشاط العلمي ففاز بمنصب الأمين الطالب "حمزة السيد محمد" والأمين المساعد "عمرو محمد عبد المتعال".

ونستعرض باقي أسماء الأمناء والأمناء المساعدين بمختلف كليات الجامعة على النحو التالي:
ننشر نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق.. صور
ننشر نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق.. صور
ننشر نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق.. صور
ننشر نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق.. صور
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