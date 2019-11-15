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محافظات

الجيزة: ترقية 101 معلم من أعضاء هيئة التعليم بعد توافر الشروط المقررة قانونًا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بنقل 101 معلم من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الذين توافرت فيهم الشروط المقررة قانونًا للنقل الى التخصص أو المرحلة أو الوظيفة المناسبة لهم.

وأكد محافظ الجيزة أن القرار جاء وفقا لحصول المعلمين على الصلاحية اللازمة للنقل ووفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشان منح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم الذين استوفو متطلبات النقل الى التخصص أوالمرحلة أو الوظيفة المناسبة والذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى .

ووجه محافظ الجيزة رساله الى المعلمين طالبهم فيها بضرورة تأدية رسالتهم على أكمل وجه والمساهمة فى إخراج جيل متعلم ومتفتح يساهم فى تنمية المجتمع ورفعة الوطن ومواكبة العصر مؤكدًا ان رسالتهم تعد من أسمى الرسالات .

وفى نفس الاطار ومن منطلق حرص محافظة الجيزة على الحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول تفقد المحافظ منذ ايام مدرستي الأمل للتعليم الأساسي والمصطفى الثانوية الجاري إنشائهم بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك لخدمة المواطنين بالقرية استكمالا للمجهودات التى تنفذها المحافظة لفتح مدارس جديدة .
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