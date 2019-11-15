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أخبار العالم

غزة يا عرب.. واتساب يحظر حسابات فلسطينيين بسبب الحرب على القطاع

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكر صحفيون فلسطينيون أن شركة "واتساب" التابعة "لفيسبوك" حظرت، فجر اليوم الجمعة، مئات حسابات الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتابعون الأحداث وينشرون أخبار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ونشر المئات من الصحفيين عبر حساباتهم على فيسبوك، أن شركة واتساب حظرت حساباتهم، بما أوقف مشاركتهم في المجموعات الإخبارية المختلفة. بحسب ما ذكر موقع "قدس برس" الفلسطيني.

ونقل قدس برس عن عدد من الصحفيين قولهم إن رسائل وصلتهم من إدارة واتساب تفيد بحظرهم من النشر أو الاستفادة من خدمات التطبيق، حيث ظهرت لديهم الرسالة التالية: "إن رقم هاتفك هذا (000) تم حظره من استخدام واتساب، الرجاء الاتصال بفرق الدعم والحصول على المساعدة".

ولم يعرف سبب عمليات الحظر الجماعية، لكن خبراء في منصات التواصل الاجتماعي عزو ذلك إلى أنه جزء من حملة شنتها إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المالك الحالي لتطبيق (واتساب)، على صفحات الإعلاميين الفلسطينيين ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني.

ويستخدم الصحفيون الفلطسينيون تطبيق "واتساب"، للتواصل وتبادل الأخبار ونشرها، ويعتمد عليه كثيرا خلال جولات التصعيد والعدوان على غزة.
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