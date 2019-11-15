إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات.. قبول 200 طالب في الدفعة الأولى ومكافآت شهرية للمتميزين .. الطلاب: فضلناها عن الثانوي العام .. ومميزات الالتحاق بها عديدة .. صور

صدى البلد يرصد تفاصيل بدء الدراسة بأول مدرسة للحلى والمجوهرات بالقليوبية:

- تضم 13 فصلا دراسيا و20 قاعة للتدريب العملى

- اختبارات للمتقدمين وراتب شهري للمقبولين فى المدرسة

- المدرسة تواجه أزمة اندثار المتخصصين فى صناعة الذهب

المسئولين بالمدرسة :

- الطلاب أثبتوا مهاراتهم وشغفهم لإتقان التخصص والدراسة بتفوق





تعتبر مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بالعبور هى الأولى فى مصر والشرق الأوسط .. وتغطي المدرسة تخصصات جديدة لسوق العمل فى صناعة الحلي والمجوهرات التى كادت أنّ توشك على الاندثار.. كما أن المدرسة تقام بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة "إيجيبت جولد" والتي تعد من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط بمجال صناعة الحُلي والمجوهرات.



وتقع مدرسة "إيجيبت جولد" بجوار المنطقة الصناعية بالعبور وتقام على مساحة 10 آلاف متر تقريبا ومكونة من مبنى 3 أدوار وبها مكاتب لشئون الطلبة وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش كما تضم المدرسة 13 فصلا للدراسة النظرية و20 قاعة للتدريبات العملية وتعتمد الدراسة بالمدرسة من خلال 3 محاور الأول: العلوم الأساسية والثقافية والثانى العلوم الفنية فى مجال التخصص والثالث التدريب العملى داخل ورس المدرسة ومصانع الذهب.



وتوفر المدرسة العديد من المميزات تتمثل في أن الدراسة 3 أيام نظري بالمدرسة و3 أيام دراسة عملية فيما تضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات في صناعة الذهب والمجوهرات، كما يحصل الطلاب على مكافأة شهرية فور التحاقهم بالمدرسة حسب تميز كل طالب عن الآخر.



وشهدت المدرسة إقبالا كثيفا من قبل الطلاب على الالتحاق بها فور الإعلان عن بدء الدراسة بها هذا العام، حيث تقدم لها 1000 طالب وطالبة وتم اختيار 200 طالب فقط للدراسة بالدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وخضع الطلاب لاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية.



وأعرب العديد من الطلاب عن سعادتهم ببدء الدراسة مؤكدين أن المدرسة الجديدة تمثل نوعا جديدا للدراسة المرتبطة بسوق العمل مشيرين إلى أنهم فضّلوا الالتحاق بها عن الثانوي العام حتى تكون بوابة لهم لسوق العمل خاصة فى مجالات مطلوبة مثل الذهب والحلى.



وقال الطالب محمد أحمد حاصل على 255 درجة في الإعدادية، إنه فضل الالتحاق بالمدرسة الجديدة عن الثانوي العام؛ لأن هذا المجال في التعليم حديث وفريد في مصر والدول العربية، مشيرا إلى أنه سعيد لتمكنه من التقدم للمدرسة الجديدة وأنه يستعد ليكون من المتفوقين الأوائل بها.



وأشاد محمود السعيد طالب من سوهاج بنظام المدرسة وتوفير الإمكانيات والرعاية للطلاب، وأنه بمجرد الوصول للمدرسة جرى استقباله بشكل جيد وإطلاعه على القواعد النظامية،مؤكدا أن المدرسة مجهزة بشكل رائع للدراسة والإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة.



كما عبرت الطالبة بسنت السيد عن سعادتها بعد أن تلقت اتصالا يفيد قبولها بالمدرسة بعد إجراء كل الاختبارات موضحة أن المدرسة تقوم على الانضباط الجاد والتدريب المستمر مشيرة إلى أنّ اليوم الدراسي يبدأ من خلال إجراء طابور الصباح وتحية العلم ثم بدء اليوم الدراسي، للمواد العلمية والتثقيفية ثم راحة في الساعة الواحدة لتناول وجبة الغداء ثم استكمال اليوم الدراسي.



أما الطالب محمد عبد الله من مدينة شبرا الخيمة فأكد أنه علم بفتح المدرسة من وسائل الإعلام وموقع الوزارة مشيرا إلى أنه فور نجاجه فى الاختبارات وقبوله بالمدرسة انبهر بها وبالإمكانيات التى تتميز بنها موضحا أن المدرسة بثت في نفوس جميع الطلاب حب المدرسة أولا ثم حب المهنة وبالفعل بدأ جميع الطلاب باستيعاب المادة المقدمة بشكل كبير وبدأوا في تنفيذ تصميمات بمساعدة المدربين والمعلمين.



من جانبه أشار المهندس ياسر محمود مدير التصنيع بالمدرسة إلى أنه يتم تقسيم الأسبوع الدراسي للطلاب إلى 3 أيام عملي و3 تثقيفي علمي حيث يجرى التعامل معهم في كل المراحل بداية من سحب المعدن حتى تشكيله وخروجه للمنتج النهائي مشيرًا إلى أنه يجرى تدريب الطلاب بالمدرسة على معدن الفضة حيث يتعاملون معها بداية من كونها سبيكة حتى خروجها كمنتج نهائي.



وأضاف أنه يتم تدريب الطلاب بورش المدرسة على سحب الشمع وتركيب الأحجار والتلميع والتلحيم على التازجة مشيرًا إلى أن الطلاب لديهم قدرة عالية على الاستيعاب والوعي بالمهنة التى تعاني من الاندثار مؤكدا ان المدرسة ستواجه هذا الاندثار بخروج كوادر بأنواع مختلفة من العمال الحرفيين المهرة أصحاب الجودة العالية، ولديهم احترافية عالية في التصنيع.



وقالت مريم لطيف مدربة كنترول بورش المدرسة إن التدريب مع الطلاب يبدأ نظريا وتحديد خطوات الخروج بالمنتج النهائي وطرح التوصيات والتحذيرات أثناء العمل على الماكينات وأثبت الطلاب قدرتهم على الاستيعاب السريعة إلى جانب دقة التطبيق كما بدأوا في تنفيذ تصميمات بأيديهم وكانت في منتهى الدقة وهناك تطور كبير في العمل.



فيما أكد نصر محمد عبد القادر مدير المدرسة أن عدد الطلاب الملتحقين بالسنة الأولى لبدء العمل بالمدرسة 200 طالبا وطالبة تمكنوا من اجتياز اختبارات القبول من ضمن ما يزيد 1000 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام تقدموا للاختبارات مشيرًا إلى أن المدرسة تتضمن 13 فصلا دراسيًا وتهدف لتطبيق التكنولوجيا التطبيقية فى صناعة الحلي والمجوهرات من خلال إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.



واضاف ان مدة الدراسة فيها 3 سنوات من خلال تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإيجيبت جولد الرائدة في مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر.



فيما أكد الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية أنه يشترط ألا يزيد سن الطالب بالمدرسة عند التقديم عن 18 عاما مشيرا إلى أن مدرسة "إيجبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية تأتي ضمن توجهات الوزارة والتي تعتمد على الشراكة مع قطاع الإنتاج بالدولة لتوفير عمالة فنية مدربة في تخصصات عدة لمواجهة سوق العمل المحلي والعربي وأن الطالب فور التحاقه بالمدرسة يتم تأمينه صحيا بشكل كامل.