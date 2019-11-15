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أخبار البلد

بـ عباية سعودية.. سالى عبد السلام تطير إلى الرياض

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
الاعلامية سالي عبد
الاعلامية سالي عبد السلام
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شيماء مجدي
شاركت الإعلامية سالي عبد السلام صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت سالي عبدالسلام، بـ عباية سعودية بيضاء بأطر مدهبة، معلقة عليها: "إلى الرياض".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا "حلويات"، وعلق الآخر " قمر"، وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..

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