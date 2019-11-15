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أخبار البلد

دينا أبو زيد تقدم 4 مقترحات لتجنب سلبيات السوشيال ميديا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:28 م
دكتورة دينا أبو زيد
دكتورة دينا أبو زيد أستاذة بقسم علوم الاتصال والاعلام بكلية
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أمل مجدي
قدمت الدكتورة دينا أبو زيد، أستاذ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، 4 مقترحات لتجنب سلبيات السوشيال ميديا والاستفادة من الإيجابيات فى ختام محاضرتها فى ورشة العمل الإعلامى التى نظمها المجلس القومى للمرأة وهى :

1-التربية الإعلامية : تدريس فى المدارس والجامعات سلبيات وإيجابيات الاعلام حتى مظهر للمواطن كيفية استخدامه للإعلام

2-الصحافة البناءة : فكر ظهر مؤخرًا يدعوا لاستخدام صحافة تركز علو الإيجابيات أكثر من السلبيات.

3-صحافة حل المشكلات : تقديم حلول المشكلات وليس عرضها فقط .

4-الإعلام الإيجابى : بأن تكون الصحافة بناءة
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