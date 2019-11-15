دينا أبو زيد تقدم 4 مقترحات لتجنب سلبيات السوشيال ميديا

قدمت الدكتورة دينا أبو زيد، أستاذ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، 4 مقترحات لتجنب سلبيات السوشيال ميديا والاستفادة من الإيجابيات فى ختام محاضرتها فى ورشة العمل الإعلامى التى نظمها المجلس القومى للمرأة وهى :



1-التربية الإعلامية : تدريس فى المدارس والجامعات سلبيات وإيجابيات الاعلام حتى مظهر للمواطن كيفية استخدامه للإعلام



2-الصحافة البناءة : فكر ظهر مؤخرًا يدعوا لاستخدام صحافة تركز علو الإيجابيات أكثر من السلبيات.



3-صحافة حل المشكلات : تقديم حلول المشكلات وليس عرضها فقط .



4-الإعلام الإيجابى : بأن تكون الصحافة بناءة