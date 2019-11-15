جوجل تخضع للتحقيق.. مخاوف من جمع معلومات عن صحة الشعب الأمريكي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن عدد من الجهات التنظيمية الأمريكية فتحت تحقيقًا في شراكة جوجل "Google"، مع شركة أسينشن "Ascension" ثانى أكبر نظام صحى فى الولايات المتحدة، من أجل تحديد ما إذا كانت مجموعة سجلاتها الطبية للمرضي تتبع قواعد الخصوصية الأمريكية.



وقال "روجر سيفيرينو"، المسؤول عن مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: "أن التحقيق سيسعى إلى معرفة المزيد من المعلومات حول هذه المجموعة الضخمة من السجلات الطبية للأفراد، لضمان تنفيذ حماية قانون HIPAA بالكامل".



ويعد HIPAA هو القانون الاتحادي لقابلية التأمين الصحي والمساءلة لعام 1996، والذي وضع معايير وطنية لحماية المعلومات الصحية الشخصية للأفراد، وفقا لما ذكرته صحيفة "business insider".



وكجزء من الشراكة تخطط جوجل لجمع معلومات مفصلة عن الصحة الشخصية من ملايين الأميركيين، من خلال مشروع يطلق عليه اسم Project Nightingale الذي يتيح لها الوصول إلى عشرات الملايين من أسماء المرضى وتاريخهم الصحى وتاريخ الميلاد ونتائج المختبرات والتشخيصات وسجلات دخول المستشفى من نظام Ascension، ويقال إن النظام الصحى لم يخبر المرضى أنه يقوم بدمج بياناتهم مع سحابة جوجل، والتى تستخدم المعلومات لتصميم برنامج جديد مدعوم من الذكاء الاصطناعي.



ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، أن ما لا يقل عن 150 من موظفي جوجل يمكنهم الوصول إلى البيانات، بما في ذلك نتائج المختبرات والتشخيصات وسجلات المستشفى وتوفر معلومات مفصلة عن تاريخ صحة الأشخاص.



وستستخدم جوجل بيانات المرضي لضبط نظام ذكاء اصطناعى لديه القدرة على التنبؤ تلقائيًا بنتائج ومخاطر بعض الإجراءات والأدوية، بهدف المساعدة في تحسين رعاية المرضي، وسيكون البرنامج قادرًا على قراءة الصور الممسوحة ضوئيًا مثل التصوير بالرنين المغناطيسى وتحميل البيانات ذات الصلة إلى شبكة سحابية، يمكن الوصول إليها من قِبل كل من موظفى أسينشن وجوجل.



وتعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon و Microsoft و Google جميعها على التوسع في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بقيمة 3.5 تريليون دولار، مع عروض تتراوح بين الخدمات السحابية والذكاء الاصططناعي AI إلى الأجهزة الذكية وحتى رعاية المرضى.