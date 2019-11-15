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رياضة

مهاجم شباب الأهلي يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تعافي أحمد الشامي، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان أحمد الشامي قد أصيب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية تسبب في ابتعاده عن الملعب لمدة أسبوعين، وخضع لبرنامج علاجي للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات تمهيدًا للدفع به في المباريات المقبلة.

يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الجمهورية.
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