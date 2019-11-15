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اقتصاد

تجهيز الموقع الأول لمشروع شارع مصر بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:08 م
تجهيز الموقع الأول
تجهيز الموقع الأول لمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع الأول لمشروع شارع مصر المخصص لشباب مدينة 6 أكتوبر، بجوار معهد الثقافة والعلوم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام جهاز المدينة في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق ذات شكل ديكوري، ومراعاة زى موحد للعاملين بكل عربة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز وصلات مياه الشرب، ومصادر التغذية للكهرباء والمياه ، وبالوعات الصرف لكل عربة منفصلة، وتزويد الموقع بحنفيات حريق.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من أعمال الأرضيات بالموقع من أسفلت وبلاط وخرسانة، وكذا الانتهاء من تنفيذ دورات المياه الخاصة بالمكان، وتركيب السور لحماية الموقع وتم تركيب سلات المهملات، والمقاعد، ولوحات إرشادية بالداخل والخارج، وبالوعات صرف الأمطار والأسوار وبوابات الدخول والخروج.

وقال رئيس الجهاز: تم إجراء قرعة تسكين المرحلة الأولى، بعدد ٥٠ عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - إكسسوارات - مشغولات يدوية – مشروبات) وأماكن لألعاب الأطفال، مشيرًا إلى أنه سبق وأعلن جهاز المدينة عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك" عن فتح باب تلقى طلبات مشروع شارع مصر، تشجيعًا للشباب.


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