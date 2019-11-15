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أخبار البلد

#غزه_ياعرب_تنادي .. ومغردون: اللهم انصرهم نصرًا عزيزًا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #غزه_ياعرب_تنادي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر .

وجاءت التغريدات كالتالى : _

ربنا إننا مغلوبون فانتصر, مظلومون فانتقم, متضرعون فاستجب,مستغيثونبك فأغث .
#غزه_ياعرب_تنادي

#غزه_ياعرب_تنادي
غزه غزه غزه غزه عيشي بكل كرامه وعزه

#غزه_ياعرب_تنادي
وان سألوكَ عن غزّة فقل لهم ان بها شهيد، يُسعفُهُ شهيد، يُصَوّرهُ شهيد، يودّعهُ شهيد و يصلّي عليه شهيد

لا حول و لا قوة الا بالله اللهم ارحمنا برحمتك #غزه_ياعرب_تنادي

#غزه_ياعرب_تنادي
اللهم كن مع إخوتنا في غزه وانصرهم نصرًا عزيزًا وايدهم بجنود من عندك ياالله.. لكي الله ياغزه.. وإنا نصر الله لقريب..
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