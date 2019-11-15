وارادت كوريا الجنوبية من النفط الأمريكي تتضاعف في أكتوبر الماضي

كشفت البيانات الجمركية الصادرة اليوم الجمعة عن ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الأمريكي بنسبة 57.8% في أكتوبر الماضي لتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية ضمن أكبر موردي النفط الخام لكوريا الجنوبية، حيث استوردت البلاد حوالي 1.8 مليون طن من النفط الأمريكي في أكتوبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع 1.14 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وعلى الجانب الاَخر، أظهرت البيانات بأن كوريا الجنوبية توقفت عن استيراد النفط من إيران للشهر السادس على التوالي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.



وكانت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية قد أظهرت سابقًا انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني إلى الصفر خلال سبتمبر الماضي، بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.