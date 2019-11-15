مي سليم تنتقد شخصيتها بسبب مسلسل حواديت الشانزليزيه

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بإطلالة خلال مسلسلها حواديت الشانزليزيه.
وانتقدت مي سليم شخصيتها فى المسلسل قائلة: "مين بتفرج علي المسلسل ؟ أخبار فتنة اية ؟ فتنة دي مش سهلة خالص ".
مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
وانتقدت مي سليم شخصيتها فى المسلسل قائلة: "مين بتفرج علي المسلسل ؟ أخبار فتنة اية ؟ فتنة دي مش سهلة خالص ".
مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.