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فن

مي سليم تنتقد شخصيتها بسبب مسلسل حواديت الشانزليزيه

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:18 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بإطلالة خلال مسلسلها حواديت الشانزليزيه.

وانتقدت مي سليم شخصيتها فى المسلسل قائلة: "مين بتفرج علي المسلسل ؟ أخبار فتنة اية ؟ فتنة دي مش سهلة خالص ".

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.

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