أفضل أماكن الهداية على وجه الأرض.. وزير الأوقاف يكشف عنها.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المساجد هى أفضل أماكن الهداية على وجه الأرض، لقوله تعالى {يهدي الله لنوره من يشاء}، وكذلك قوله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد الشهيدين، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه ستظل بيوت الله ترفع ويذكر فيها اسمه إلى يوم القيامة، منوها أن الألإئدة ستظل تهوي إلى بيت الله إلى يوم الدين كما أمر الله سيدنا إبراهيم في قوله {"رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}.



وأشار إلى أن بيوت الله ستظل مرفوعة سواء بنا أم بغيرنا، وعلينا أن نسأل الله تعالى أن تظل البيوت مرفوعة بنا حتى نحصل على الثواب ويرضى الله عنها في الدنيا والأخرة.



وتابع: على المسلمين أن يحرصوا ألا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى لا يضيعوا أو يهلكوا لقوله تعالى {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}.

