القومى للمرأة يفتتح مدرسة فى أسوان

افتتح فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، أمس، مدرسة عرب المنشية، بحضور ممثلي مديرية التربية والتعليم وعضوات وأعضاء الفرع بالمحافظة.



جاء فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بالمجتمع بشكل عام والنهوض بأوضاع المرأة المصرية بشكل خاص ، وسعيًا لحل مشاكل السيدات بالمحافظات.



وتأتى هذه الخطوة الهامة بعد قيام الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بتلبية نداء سيدات القرية بضرورة وجود مدرسة تعليم أساسى بالقرية ليتمكن أبناء القرية وخصوصا الفتيات من الالتحاق بالتعليم، وقد وجهت الدكتورة مايا مرسى طلب إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الذى تفضل بتلبية الطلب وبناء مدرسة تعليم أساسى.



وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور طارق شوقى لاستجابته لطلب المجلس وخدمة أهالى قرية عرب المنشية تحقيقًا لتمكين الفتيات من أهم حقوقهن وهو الحق فى التعليم .