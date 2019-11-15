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ديني

المصريون أنشأوا 81 مسجدا.. وزير الأوقاف يكشف التفاصيل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:23 م
المصريين أنشأوا 81
المصريين أنشأوا 81 مسجدا.. وزير الأوقاف يكشف التفاصيل
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محمد شحتة
كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستفتتح 126 مسجدا خلال هذه الأسابيع منها 81 مسجدا من الجهود الذاتية والتبرع من أهل الفضل والخير في مصر وأهلها وأمة محمد إلى يوم القيامة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، بمسجد الشهيدين، بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، أن أهل مصر وشعبها دائما فيهم الخير ويظهر معدنهم في الشدة ولهم دور كبير في أعمال الخير بأنواعها المختلفة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن كل من أسهم في عمارة المساجد ونظافتها كان له عظيم الأجر، منوها أن النبي في ذات يوم تفقد عجوزا كانت تقوم على نظافة المسجد وسأل عنها وعن غيابها فأخبروه بوفاتها ولم يعيرها أحد اهتماما فقال لهم النبي أين قبرها؟ فأتى قبرها وأكرمها بالصلاة عليها فصلى عليها ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ولهذا جئت أصلي على هذه العجوز.

وناشد وزير الأوقاف، الأهالى أن يحافظوا دائما على نظافة المساجد ولتصبح دائما بشكل جميل يعجب رواد المسجد في كل الأوقات.
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