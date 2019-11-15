8 آلاف فلسطيني يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي

في ظاهرة جديدة وبهدف حماية المسجد الإبراهيمي من التهويد، أدى أكثر من 8 آلاف مواطن صلاة الفجر اليوم، في المسجد.



وقد دعت حركة فتح اقليم وسط الخليل والعديد من العائلات ابناءها لتأدية الصلاة في أوقات الفجر والمغرب والعشاء، وهي أكثر الأوقات تعرضا للانتهاكات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.



وبسبب هذه الانتهاكات يمنع رفع الآذان قرابة 54 مرة في الشهر.



وعلى غير عادتها فقد أعلنت إدارة تكية سيدنا إبراهيم عن تقديم وجبة شوربة "الدشيشة" ساخنة بعد صلاة الفجر، فهي تقوم بتقديم الوجبة قبل صلاة الظهر يوميا.



كما قام عدد من المتبرعين بتوزيع عديد الهدايا من الشوكولاتة والمشروبات الساخنة والعصائر.