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أخبار العالم

نفذ العملية في عيد ميلاده.. تفاصيل جديدة عن المتهم بإطلاق النار في مدرسة أمريكية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:34 م
إطلاق النار في أمريكا
إطلاق النار في أمريكا
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شيماء مصطفى
كشفت السلطات الأمريكية، عن أن منفذ إطلاق النار في إحدى المدارس الثانوية، بمدينة لوس أنجلوس، أمس الخميس، هو طالب يدعى ناثانيل بيرهو، ونفذ العملية يوم عيد ميلاده الـ 16.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فتح الطالب، النار على زملائه في ملعب مدرسة ساوجس الثانوية في سانتا كلاريتا، بالقرب من لوس أنجلوس، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين، لينتحر بعدها مطلقا النار على رأسه.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المنفذ قد لقى مصرعه، لكن الشرطة في سانتا كلاريتا أعلنت أنه نجا من محاولته الانتحارية، لكنه في وضعه حرج بعد إصابته الخطيرة.

وقال كينت ويجنر من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن الطالب أصاب خمسة من زملائه باستخدام مسدس نصف قطره 0.45 تم سحبه من ظهره.

وأعلن مسئول شرطة كاليفورنيا الأمريكية، أن منفذ حادث إطلاق النار بالمدرسة الثانوية، يبلغ من العمر 16 عاما، وذو أصول آسيوية.

وقال بول ديلاكورت وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي إن "في هذه المرحلة، ليس لدى الشرطة أي معلومات عن وجود أي دافع أو أسباب لإقدام هذا الطالب على تنفيذ عمليته".
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