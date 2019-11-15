قوات أمن الغربية تمنع كزبرة وحنجرة من الغناء.. وتزيل المسرح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم من التدخل العاجل لمنع إقامة حفل افتتاح أحد المحلات التجارية الشهيرة والتى تعاقدت مع المؤديين الشعبيين "كزبرة وحنجرة" لإحياء الحفل وجذب جمهور وأهالي وعائلات الشارع الزفتاوي وهو ما لم يلقَ اي قبول أو استحسان من جانبهم.



وشرعت الأجهزة الأمنية فى إزالة مكبرات الصوت التى أقيمت على أحد المسارح الخشبية بطول شارع الجيش بوسط مدينة زفتى من خلال الدفع بدوريات وطواقم أمنية شرطية مدعومة بمدرعات وتم رفع المسرح الخشبي وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات أمام أبواب مجلس مركز ومدينة زفتي بحضور كافة القيادات التنفيذية.



وكانت نقابة المهن الموسيقية قد بدأت تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أو المغنين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار.



وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعًا باتًا لكل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.

