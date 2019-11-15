ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قوات أمن الغربية تمنع كزبرة وحنجرة من الغناء.. وتزيل المسرح

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم من التدخل العاجل لمنع إقامة حفل افتتاح أحد المحلات التجارية الشهيرة والتى تعاقدت مع المؤديين الشعبيين "كزبرة وحنجرة" لإحياء الحفل وجذب جمهور وأهالي وعائلات الشارع الزفتاوي وهو ما لم يلقَ اي قبول أو استحسان من جانبهم.

وشرعت الأجهزة الأمنية فى إزالة مكبرات الصوت التى أقيمت على أحد المسارح الخشبية بطول شارع الجيش بوسط مدينة زفتى من خلال الدفع بدوريات وطواقم أمنية شرطية مدعومة بمدرعات وتم رفع المسرح الخشبي وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات أمام أبواب مجلس مركز ومدينة زفتي بحضور كافة القيادات التنفيذية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد بدأت تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أو المغنين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعًا باتًا لكل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.
قوات أمن الغربية تمنع كزبرة وحنجرة من الغناء.. وتزيل المسرح
قوات أمن الغربية تمنع كزبرة وحنجرة من الغناء.. وتزيل المسرح
قوات أمن الغربية تمنع كزبرة وحنجرة من الغناء.. وتزيل المسرح
قوات أمن الغربية تمنع كزبرة وحنجرة من الغناء.. وتزيل المسرح
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رأس حربة مصر.. حازم إمام يتغزل بـ أحمد السقا

شاهد.. نرمين الفقي تحيى ذكرى وفاة محمود عبد العزيز

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

هوندا تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه على أحد موديلاتها

بعد شائعة وفاته.. معلومات عن الفنان محمد فاروق شيبا

كريستيانو رونالدو يفاجئ مشجعة بخطف هاتفها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بحفل عالمي في الرياض.. فيديو وصور

من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور

هناكل إيه النهارده.. محشي كوسة وبرغل وسينابون..صور