الدكتور علي مسعود: ننتظر استثمارات إماراتية في قطاعات تمثل أولوية لمصر.. فيديو

أكد الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات لها لها أهمية خاصة على الجانبين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن الإمارات لها استثمارات بمصر تصل إلى 6،8 مليار دولار.



وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أنه يوجد عدد كبير من الشركات الإماراتية التي تعمل بمصر ويصل عددها إلى أكثر من 900 شركة.



وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة، ولولا قوة مصر العسكرية، رؤية مصر في مكافحة الإرهاب الذي يواجه مصر والمنطقة العربية، لكان الإرهاب كسر العديد من الدول العربية.



وأشار عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن بناء مصالح اقتصادية مشتركة بين مصر والإمارات شيء إيجابي، حيث ننتظر استثمارات اماراتية ضخمة في مصر في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.