ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدكتور علي مسعود: ننتظر استثمارات إماراتية في قطاعات تمثل أولوية لمصر.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات لها لها أهمية خاصة على الجانبين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن الإمارات لها استثمارات بمصر تصل إلى 6،8 مليار دولار.

وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أنه يوجد عدد كبير من الشركات الإماراتية التي تعمل بمصر ويصل عددها إلى أكثر من 900 شركة.

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة، ولولا قوة مصر العسكرية، رؤية مصر في مكافحة الإرهاب الذي يواجه مصر والمنطقة العربية، لكان الإرهاب كسر العديد من الدول العربية.

وأشار عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن بناء مصالح اقتصادية مشتركة بين مصر والإمارات شيء إيجابي، حيث ننتظر استثمارات اماراتية ضخمة في مصر في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

مصر والإمارات.. مجلس الأعمال: إجراءات لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أبو ظبي

مصر والإمارات| علاقات اقتصادية مشرفة بين البلدين

فايقة فهيم: مصر والإمارات قادرتان على صون الأمن والسلم العربي

خبير اقتصاد: المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات ستجذب رؤوس الأموال الأجنبية

ضخ استثمارات مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.. مصر والإمارات تعلنان إنشاء منصة استثمارية.. وخبراء يؤكدون: ستجذب الاستثمارات الأجنبية وتزيد التعاون الاقتصادي

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل.. علي جمعة يجيب

أسعار هوندا اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. تفاصيل

حقيقة منع عمرو يوسف لـ كندة علوش من التمثيل

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور

هوندا تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه على أحد موديلاتها

أنا صاحب الكورة| المنتخب لا يلعب كرة قدم.. أسباب تعادل مصر الباهت أمام كينيا في بداية التصفيات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بحفل عالمي في الرياض.. فيديو وصور

من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور

هناكل إيه النهارده.. محشي كوسة وبرغل وسينابون..صور