رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس

استقبلت المستشفيات الجامعية بطنطا، اليوم، 17 مصابا جراء حادث تصادم أوتوبيس أمام قرية الخيال طريق طنطا المحلة.



ومن جانبه أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور حسن التطاوي بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ.



كان في استقبال المصابين الدكتور حسن التطاوي المشرف العام علي المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى الطوارئ، والدكتور أيمن سلام مدير الطوارئ ، والدكتور محمود سليم مدير مستشفي أمراض الباطنة ، وتم توفير كافة الاحتياطات اللازمة لإسعاف المصابين وتقديم كامل الرعاية لهم.



وقال "سلام" إنه تم تشكيل فرق عمل علي أعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة وعمل الإسعافات اللازمة، حيث تم خروج حالتين بعد استشفائها ، وتم تسكين باقي الحالات بأقسام المستشفى المختلفة لتلقي العلاج اللازم.



وقد انتقل اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إلى المستشفى بعد تلقيه إخطارا من مأمور مركز طنطا، بحادث تصادم أتوبيس على طريق طنطا – المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية.