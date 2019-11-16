بعد قرار الوزير.. برلماني يطالب بإدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المجموع

أيد محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين، مطالبًا بضرورة ضمها للمواد المجموع ومعاملتها معاملة باقي المواد الاخري.



وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم بالإضافة إلى مناخها المعتدل طوال العام، موضحًا أن هناك دول لا تمتلك رفع هذه الامكانيات ولكن تحقق أرباح من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليار عائد سنوي وتونس التي تحقق 17 مليار أيضا عائد سنوي.



وأكد النائب على ضرورة إرسال مدرسين للخارج حتى يحصلون على خبرات في تدريب مادة السياحة لرفع الوعي لدى الطلاب وتخريج جيل واعد قادر على التعامل مع السائح مما يحقق عوائد من السياحة بشكل كبير من خلال عودة السياحة مرة أخرى لمجدها.



يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم إنه سيتم ادراج مادة اخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين ، موضحا إنه سيتم تفعيل مسابقة " سفير السياحة" فى المدارس لتشجيع الطلاب .



وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب ، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى.



ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، " إن قطاع السياحة ليس باب رزق فقط وانما هو سمعة مصر فى الخارج".