خلال 24 ساعة.. ضبط 1955 مخالفة سرعة و42 سائقا تحت تأثير المخدر

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .



وتمكنت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5440 مخالفة مرورية متنوعة.



وضمت المخالفات، 1955 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و183 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، وضبط 18 دراجة نارية مخالفة، بالاضافة لـ 42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.