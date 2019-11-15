باستثمارات 2 مليار جنيه.. إنشاء أول أكوابارك بأسوان الجديدة

تشهد مدينة أسوان الجديدة إنشاء أول ملاهى للألعاب المائية "أكوا بارك" على مساحة 5 أفدنة ، حيث يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة ، كما سيتم إنشاء فندق سياحى، ومول تجارى لخدمة أهالى مدينة أسوان الجديدة بالقرب من "الأكوا بارك" .



ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة على أن المدينة ستشهد خلال منتصف العام القادم 2020 حزمة من الإفتتاحات لمشروعات خدمية بالمدينة منها إستكمال عمارات الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة ، ومجمع المصالح الحكومية ، ونادى أسوان الجديدة الرياضى وذلك بتكلفة عامة تقترب من 2 مليار جنيه.



وأشار أحمد رشاد إلى أن إستثمارات المدينة قبل عام 2014 كانت نحو 700 مليون ، بينما تخطت الإستثمارات خلال الخمس سنوات الأخيرة حاجز الـ2 مليار وربع المليار جنيه ، وهو ما ينعكس على حجم العمل فى المدينة وثقة الحكومة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة أسوان الجديدة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن مشروع الإسكان الاجتماعى أصبح علامة مميزة بالمدينة، فهناك 6720 وحدة سكنية بالمدينة ما بين وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وأخرى جارى تنفيذها خلال الوقت الحالى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4600 وحدة سكنية تقريبًا وجارى العمل فى 2220 وحدة سكنية أخرى، وتم تنفيذ 1840 وحدة بـ92 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحيين الثانى والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين.



وبالتوازى مع ذلك تشهد مدينة أسوان الجديدة إستكمال مشروع الشريط النهرى السياحى الجديد بالمنطقة المطلة على نهر النيل مباشرة ، ويشمل عدد من المشروعات بمثابة نقلة حضارية لمحافظة أسوان حيث أنه يتم حاليًا تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمنطقة الشريط النهرى السياحى، والذى تبلغ مساحته 1050 فدانًا، ومساحة المرحلة التنفيذية الأولى منه 181 فدانًا، وتضم المنطقة المجمع التجارى الترفيهى، والفندق، وتم تخصيصهما لإحدى شركات الاستثمار العقارى، كما تضم الحديقة الشاطئية، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الأولى والثانية، ومنطقة الاستراحة، وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من تنفيذ الفيلات كاملة التشطيب بالشريط النهرى السياحى على أعلى مستوى .