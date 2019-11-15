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رياضة

محمود البنا يدير مباراة تونس وليبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:51 م
الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود البنا
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يسرى غازى
يدير اليوم الجمعة طاقم تحكيم مصري مباراة تونس وليبيا المقرر إقامتها على استاد الملعب الأولمبي برادس في إطار الجولة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وضم طاقم التحكيم المصري كلا من: الدولي محمود البنا وثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب والدولى إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

يذكر أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله يستضيف فى نفس الموعد مباراة المغرب وموريتانيا التى تقام فى نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.
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